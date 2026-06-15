أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين وملفات العاملين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 المعدل لبعض أحكام قانون التعليم.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أنه لا يجوز تطبيق الفقرة الثانية من المادة (88) من القانون المشار إليه على أعضاء هيئة التعليم الذين تنطبق عليهم أحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 الخاص بتحديد الأمراض المزمنة التي يُمنح بسببها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل.

كما شددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المعلمين المستبقين بالخدمة والمنقطعين عن العمل، مع التأكيد على وقف صرف أي مستحقات مالية لهم من جهة العمل فور بلوغهم السن القانونية، وذلك لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.