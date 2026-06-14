حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تردد عن صدور قرار بإنهاء خدمة المعلمين الذين تم مد خدمتهم وإخلاء طرفهم اعتبارًا من 30 يونيو 2026.

وجاء ذلك بعد تداول منشورات زعمت صدور قرار من وزارة المالية بإلغاء قرارات مد الخدمة الصادرة لبعض المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد خلال العام الدراسي الحالي، مع إنهاء خدمتهم بنهاية السنة المالية.

ومن جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنشور المتداول "مفبرك" ولم يصدر عن أي جهة رسمية أخرى، مشددًا على أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي غير صحيح.