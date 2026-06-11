قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026

يقدم "مصراوي" لطلاب الثانوية العامة 2026 مراجعة متكاملة لمادة التربية الدينية، ضمن سلسلة المراجعات النهائية التي تهدف إلى دعم الطلاب خلال الأيام الأخيرة قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026.

وتستعرض المراجعة أهم النقاط والمحاور الأساسية بالمنهج، فضلًا عن مجموعة من الأسئلة المتكررة والمتوقعة لمساعدة الطلاب على تحقيق أفضل استفادة ممكنة.

وتتضمن المراجعة مجموعة من الأسئلة التي تكررت في الامتحانات السابقة، إلى جانب التركيز على أهم النقاط المتوقعة في امتحان هذا العام، بما يمنح الطلاب فرصة أفضل للاستعداد الجيد وتحقيق نتائج متميزة.