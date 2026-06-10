أصيب معلمان إثر انقلاب دراجة نارية بهما، أثناء توجههما لأداء أعمال المراقبة بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية، في محافظة بني سويف، حيث نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وجه نقيب المعلمين بمتابعة حالتهما وتقديم الدعم اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة بني سويف، يفيد بإصابة معلمين اثنين إثر انقلاب دراجتهما النارية على طريق سمسطا بمحافظة بني سويف، أثناء توجههما لأداء عملهما كمراقبين بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث قدمت الإسعافات الأولية لهما، قبل نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية اللازمة.

إصابة اثنين من المعلمين إثر حادث سير في بني سويف

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، ويحيى سعد رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز سمسطا، ومحمد سلومة رئيس اللجنة النقابية ببندر بني سويف، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان عليهما.

وخلال مرافقة أعضاء النقابة للمعلمين المصابين بالمستشفى، أكد مصطفى الديب توفير جميع أوجه الدعم والمساندة للمعلمين المصابين، ومتابعة حالتهما الصحية، مشددًا على تسخير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان حصولهما على أفضل رعاية طبية ممكنة حتى تمام شفائهما.

النقابة تقف دائمًا إلى جانب أعضائها في مختلف المحافظات

من جهته أعرب خلف الزناتي، نقيب المعلمين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمعلمين المصابين، والعودة إلى أسرتيهما وعملهما في أقرب وقت، مؤكدًا أن النقابة تقف دائمًا إلى جانب أعضائها في مختلف المحافظات خاصة خلال فترة المراقبة بالامتحانات.

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