توفيت معلمة لغة عربية بمدرسة شنرا الإعدادية، التابعة لإدارة الفشن بمحافظة بني سويف، إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمّت بها، أثناء توجهها للمراقبة في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة بني سويف، يفيد بوفاة المعلمة "ابتهال سمير إسماعيل"، إثر أزمة قلبية مفاجئة، أثناء توجهها صباح اليوم لأداء أعمال المراقبة بامتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة الجهود الإعدادية بمركز الفشن.

تقديم الدعم اللازم لأسرة المعلمة

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف، وخالد عبد المحسن رئيس اللجنة النقابية بالفشن، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة الراحلة، ومتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم لأسرتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

سرعة صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمة



كما شدد نقيب المعلمين على سرعة إنهاء إجراءات صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمة، وتسليمها إلى أسرتها.

وتقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلمة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.