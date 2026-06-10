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ختامه مسك.. فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة لسهولة امتحانات اليوم الأخير

كتب : أحمد الجندي

11:54 ص 10/06/2026

طلاب

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أبدا طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة فرحتهم بامتحانات اليوم الأخير لسهولتها، وهو ما أكدته داليا الحزاوي، الخبير التربوي المؤسس لائتلاف أولياء أمور مصر.

وأوضحت "الحزاوي"، أنه تم رصد آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي، حول امتحانات اليوم بمختلف المحافظات، حيث سادت حالة من الرضا بينهم، لورود الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

رضا بين طلاب الشهادة الإعدادية عن امتحانات اليوم الأخير

قالت داليا الحزاوي، إن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة أكدوا أن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء مباشرًا وخاليًا من التعقيدات، وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما أوضح طلاب الإسكندرية أن امتحان اللغة الإنجليزية جاء سهلًا ومباشرًا.

وأضافت أن معظم طلاب محافظة القاهرة أكدوا أن امتحان الجبر والإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أنه عوضهم عن صعوبة بعض الامتحانات السابقة.

كما أشار طلاب محافظة السويس إلى أن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء مناسبًا لمستوى الطلاب، ووصفه عدد منهم بأنه "ختام مسك" للامتحانات، بينما أكد طلاب محافظة القليوبية أن امتحان العلوم جاء أيضًا في مستوى الطالب المتوسط.

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