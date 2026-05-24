أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة إتاحة نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2026، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا.

وتشمل النتائج المعلنة صفوف النقل المختلفة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط حالة من الترقب من جانب الأسر لمعرفة تقديرات الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي.

طرق الحصول على نتيجة سنوات النقل بالقاهرة

وأوضحت الصفحة أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر الخط الأرضي من خلال الأرقام التالية:

09000100

09000111

كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الهاتف المحمول عبر الرقم المختصر 5757

رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة

وأتاحت محافظة القاهرة كذلك خدمة الحصول على النتائج إلكترونيًا عن طريق المحادثة الآلية عبر موقع البوابة الإلكترونية الرسمي لمحافظة القاهرة، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا