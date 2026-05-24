ظهرت الآن.. نتيجة صفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الترم الثاني 2026
كتب : أحمد الجندي
امتحانات صفوف النقل
أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة إتاحة نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني 2026، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة واعتماد النتائج رسميًا.
وتشمل النتائج المعلنة صفوف النقل المختلفة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسط حالة من الترقب من جانب الأسر لمعرفة تقديرات الطلاب في امتحانات نهاية العام الدراسي.
طرق الحصول على نتيجة سنوات النقل بالقاهرة
وأوضحت الصفحة أن الاستعلام عن النتائج متاح عبر الخط الأرضي من خلال الأرقام التالية:
09000100
09000111
كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال الهاتف المحمول عبر الرقم المختصر 5757
رابط الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة
وأتاحت محافظة القاهرة كذلك خدمة الحصول على النتائج إلكترونيًا عن طريق المحادثة الآلية عبر موقع البوابة الإلكترونية الرسمي لمحافظة القاهرة، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا