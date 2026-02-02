إعلان

وزير التعليم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «البكالوريا الدولية» لدعم شهادة البكالوريا المصرية

كتب- أحمد الجندي:

07:42 م 02/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    وزير التعليم يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «البكالوريا الدولية» لدعم شهادة البكالوريا المصرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة البكالوريا الدولية "IBO"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة.

وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ومن جانب المنظمة وقع هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية.

وتتضمن مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي واضح للتعاون بين الجانبين، يستهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مناهج البكالوريا المصرية، وتقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، وتنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بالمدارس الحكومية التي تطبق نظام شهادة البكالوريا المصرية.

كما تهدف مذكرة التفاهم للحفاظ على جودة تطبيق برامج البكالوريا الدولية في المدارس التي تطبق نظام "IB"، والتي تشمل برنامج السنوات الابتدائية (PYP)، وبرنامج السنوات (MYP)، وبرنامج الدبلومة (DP)، والبرنامج المهني (CP)، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية في جمهورية مصر العربية.

وقبيل مراسم التوقيع، عقد الوزير محمد عبد اللطيف اجتماعا مع هيف بنايان، مدير شئون أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة البكالوريا الدولية، استعرض خلاله الخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة السابقة وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية وارتفاع نسبة حضور الطلاب في المدارس، فضلا عن تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان.

واتفق الجانبان على البناء على مذكرة التفاهم خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المصري وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التربية والتعليم محمد عبداللطيف البكالوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر
رياضة عربية وعالمية

"رفقة ابنته داخل النادي".. أول ظهور لإمام عاشور بعد أزمة السفر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026