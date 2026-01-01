أثارت سياسات قبول الطلاب في بعض المدارس الخاصة والدولية جدلًا واسعًا بعد ظهور شروط اعتبرتها كثير من الأسر غير عادلة أو تمييزية، مثل إلزام ولي الأمر بالحصول على مؤهل عالٍ.

ومن جانبه، قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هذه الممارسات غير قانونية وغير دستورية، مؤكدًا أن التعليم حق للجميع، وأن هذا الشرط لا يُطبق في جميع المدارس الخاصة، بل فقط بعض المدارس القليلة.

وأوضح "علام" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الهدف من بعض هذه الشروط هو تمكين ولي الأمر من مساعدة ابنه في العملية التعليمية، وليس فرض قاعدة صارمة، مشيرًا إلى أن غالبية المدارس، التي يبلغ عددها نحو 12 ألف مدرسة بين عربي ولغات، 90% منهم لا تشترط مؤهلات عالية للوالدين، بل تقبل الطلاب وفقًا لكفاءتهم الأكاديمية.

وأضاف رئيس جمعية المدارس الخاصة: "طالما الطالب طبيعي كويس وحالته النفسية سليمة، لا يمكن تحميل الطالب مسؤولية مؤهلات والديه".

اقرأ أيضًا:

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا

من أسوان.. الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2026

خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة