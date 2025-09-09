خبر سار للمعلمين.."التعليم" تدرس صرف حافز شهري بقيمة 1000 جنيه

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مطلع، أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعلن عن خبر سار خلال لقائه اليوم مع مديري مدارس المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، بدراسة تقديم حافز شهري بقيمة ألف جنيه للمعلمين اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وحتى انتهاء العام الدراسي.

وفي سياق مختلف، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي: هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.

