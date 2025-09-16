إعلان

طلاب التجريبي يواجهون مسافات طويلة.. وزير التعليم يوضح السبب والحل

05:07 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم



كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نقل طلاب المدارس التجريبية (KG1 وKG2) في بعض مناطق الجيزة إلى أماكن أخرى يأتي بسبب الكثافة الطلابية، مؤكدًا أن اللجوء إلى نظام الفترتين غير ممكن حاليًا، إذ تسعى الوزارة إلى القضاء على نظام الفترتين نهائيًا.

وأوضح "عبد اللطيف" في تصريحات لمصراوي، أن المدارس التجريبية هي حكومية بمصروفات، وأن الأولوية هي التأكد من عدم وجود عجز في المدارس الحكومية العامة.

وأضاف: "أنا موفر مكان في العام، لكن إذا كنت ترغب في المدارس التجريبية والكثافة ممتلئة في دائرتك، فهناك أماكن متاحة في مناطق أخرى".

جاء ذلك ردًا على سؤال أحمد الجندي، محرر ملف التربية والتعليم بمصراوي، بشأن معاناة بعض أولياء الأمور والطلاب في دوائر مثل منشأة القناطر وأوسيم والعجوزة ونقلهم إلى أماكن مثل البدرشين، حيث يضطر الطلاب للانتقال إلى مدارس تبعد نحو كثيرا مما يشكل عبئًا كبيرًا عليهم.

محمد عبد اللطيف طلاب التجريبي وزير التعليم
