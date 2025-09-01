كتب- أحمد الجندي:

يفتتح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين عددا من المدارس بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار خطة الوزارة لتجهيز المدارس قبل انطلاق الدراسة.

استعدادات للعام الدراسي الجديد

تأتي هذه الافتتاحات ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير التعليم لمتابعة الوضع على أرض الواقع، وذلك استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، المقرر أن يبدأ في 20 سبتمبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها رسميًا من قبل الوزارة.

يذكر أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الجديد كمادة خارج المجموع، مشيرًا إلى أن البرمجة هي لغة العصر، وأن الوزارة وضعت برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع اليابان لإعداد جيل قادر على تصميم المنصات الرقمية والاندماج في سوق العمل العالمي.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن تدريس المادة سيتم عبر منصة "كويرو" التي تخضع لإشراف من الجانب الياباني، حيث سيتم من خلال المنصة الدراسة النظرية والتطبيق العملي بمساعدة المعلمين داخل المدرسة.