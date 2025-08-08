إعلان

بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية.. غدا

05:00 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كتب- أحمد الجندي:

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا تفعيل جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025 اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 9 أغسطس 2025.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات ستستمر حتى الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بمشاركة جميع الفئات المستهدفة من طلاب الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، والتي تشمل مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، إضافة إلى جدول الامتحانات الشهرية والفصلية، ومواعيد التقييمات والأنشطة الخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وبحسب ما حددته الوزارة، تنطلق الدراسة رسميًا يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 أسبوعًا، ليكون الحد الأقصى لأيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 90 يومًا، تخصم منها يومان عطلة رسمية، ليصبح إجمالي الأيام الفعلية للدراسة 88 يومًا.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2025
