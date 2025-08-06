موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، والتي تشمل مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، إضافة إلى جدول الامتحانات الشهرية والفصلية، ومواعيد التقييمات والأنشطة الخاصة لطلاب المرحلة الابتدائية.

وبحسب ما حددته الوزارة، تنطلق الدراسة رسميًا يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 18 أسبوعًا، ليكون الحد الأقصى لأيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 90 يومًا، تخصم منها يومان عطلة رسمية، ليصبح إجمالي الأيام الفعلية للدراسة 88 يومًا.

أوضحت الوزارة أن الامتحانات العملية والشفوية لكافة المراحل الدراسية سيتم عقدها في الأسبوع الذي يسبق انطلاق الامتحانات التحريرية، وذلك لضمان تنظيم العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط داخل المدارس.

وفيما يخص الإجازات، أوضحت وزارة التعليم أن عطلة نصف العام ستكون بداية من يوم السبت 24 يناير 2026، وتستمر حتى الخميس 5 فبراير.

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