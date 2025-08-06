كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء استقبال طلبات معلمي التعليم الفني؛ للمشاركة في تقديم البرامج التعليمية عبر قناة التعليم الفني الرسمية في التليفزيون المصري، وتشمل الدعوة جميع التخصصات: الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي.

شروط التقديم

وضعت الوزارة عددًا من المعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في المعلمين الراغبين في التقديم؛ أبرزها:

أن يكون المعلم المتقدم على الأقل بدرجة "معلم أول أ" وفقًا لقانون كادر المعلمين.

امتلاك معرفة كاملة بالبرامج المطورة المبنية على منهجية الجدارات، سواء في الجوانب المعرفية أو المهارية.

امتلاك مهارات التعامل مع الوسائل التعليمية المتنوعة.

إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي؛ خصوصًا تصميم الشرائح التعليمية باستخدام "باور بوينت".

الإلمام بالمصطلحات الفنية باللغة الأجنبية

ويفضل أن يكون المتقدم قد سبق له العمل في إعداد أو تقديم برامج تعليمية.

متطلبات وضوابط التقديم

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتطلب إعداد ملف متكامل يتضمن:

سيرة ذاتية موضحًا بها المؤهل، وشهادات الخبرة، والدورات التدريبية، مرفقة بصحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة من جهة العمل.

اجتياز مقابلة شخصية لتقييم مهارات العرض والشرح

وأفادت الوزارة أنه يتم تقديم عرض تقديمي باستخدام "باور بوينت"، يتناول شرح أحد مخرجات التعلم بالتخصص، على أن يُظهر التكامل بين الجانب المعرفي والمهاري، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق.

ويعد آخر موعد لتقديم المستندات هو 15 أغسطس 2025، وسيتم إخطار المتقدمين لاحقًا بمواعيد المقابلات.

السمات الشخصية المطلوبة للمشاركة التلفزيونية

وضعت الوزارة مواصفات شخصية ضرورية يجب توافرها في المتقدم؛ أبرزها:

الالتزام بالمظهر اللائق، بما يتناسب مع طبيعة الظهور الإعلامي.

الانضباط في المواعيد والجدية في تنفيذ المهام.

التمتع بمهارة عرض المعلومة بشكل جذاب ومبسط.

القدرة على التفاعل مع الجمهور وتحفيز الطلاب، بما يعزز الرغبة في التعلم.

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