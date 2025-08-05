كتب-أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، تطالب فيه بسرعة إرسال بيانات العاملين الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعيينهم على وظيفة "معلم"، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024.

وشددت الوزارة على ضرورة إرسال الكشوف المعتمدة للمتقدمين وفقًا للنموذج المحدد، مرفقًا بها نسخة إلكترونية بصيغة Excel، وذلك على وجه السرعة، حتى يتسنى مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية، واستكمال باقي إجراءات إعادة التعيين.

يُذكر أن القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2024، ينص على إمكانية إعادة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة في الوظائف التعليمية، بشرط استيفاء الشروط اللازمة، والحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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