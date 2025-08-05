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رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية 2026

04:00 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، وحتى يوم 23 أغسطس 2025.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن التقديم يتم فقط من خلال البوابة الإلكترونية للمدارس، ولن يُلتفت إلى أي طلبات يتم تقديمها بوسائل أخرى أو بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة، وذلك حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون تمييز متعلق بتوقيت التسجيل أو وسيلته.

وأتاحت الوزارة رابط التقديم المباشر عبر الإنترنت من خلال هذا الرابط: اضغط هنا

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