كتب – أحمد الجندي:

أثارت طالبة تدعى آمنة رمضان بهنساوي محمد، جدلًا واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن زعمت عبر منشور متداول على "فيسبوك" حدوث تلاعب في أوراقها داخل تظلمات الثانوية العامة 2025، واختفاء إجاباتها في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، مدعية أن أوراقها تم استبدالها بالكامل.

من جانبه، نفي مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذه المزاعم جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن التحقيقات الرسمية أثبتت أن الطالبة لم تكتب شيئًا في الأسئلة المقالية، وأقرت بذلك بنفسها في محضر رسمي موقَّع بخط يدها داخل الكنترول التابع له امتحانها.

الطالبة أقرت بأنها لم تكتب شيئًا

وأوضح المصدر أن لجان فحص التظلمات قامت بمراجعة أوراق الطالبة، وتبين أنها وقّعت على محضر رسمي تُقر فيه بوضوح أنها تركت إجابات الأسئلة المقالية في مادتي العربي والإنجليزي فارغة بالكامل، وهو مستند محفوظ ضمن وثائق الكنترول، وموقّع بإرادتها دون أي ضغط.

التوقيع مطابق والبيانات بخط يدها

و أكد المصدر أن توقيع الطالبة على المحضر مطابق تمامًا لتوقيعاتها الأخرى على أوراق الامتحانات، كما أن أسلوب كتابتها لبياناتها الشخصية يتطابق مع خط اليد المستخدم في المحضر.

تضارب أقوال الطالبة

وأشار المصدر إلى وجود تضارب كبير في أقوال الطالبة؛ إذ قالت إنها تعرّفت على بياناتها أعلى ورقة الإجابة، لكنها أنكرت أن الخط في الجزء السفلي يعود لها، رغم أن ورقة الأسئلة المقالية لا تُفصل عن بيانات الطالب، ولا يمكن فصلها أو استبدالها بعد التصحيح، ما يجعل جميع الإدعاءات غير منطقية من الأساس.







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