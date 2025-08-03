قبول دفعة جديدة من طلاب "الإعدادية" بمدارس الكهرباء.. الشروط والمواعيد

كتب- محمد صلاح:

تبدأ الشركة "القابضة لكهرباء مصر" تلقي طلبات الدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية 2025- 2026؛ للالتحاق بالفصول المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة "الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء"، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 3 أغسطس، ولمدة أسبوعَين.

أماكن مراكز تدريب طلاب مدارس الكهرباء 2025- 2026

وتأتي أماكن مركز التدريب الخاصة بطلاب مدارس الكهرباء كالتالي:

- مركز تدريب المحطات

- شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء

- مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة (5 سنوات متصلة)

- مركز تدريب الشبكات

- الشركة المصرية لنقل الكهرباء

- مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية (3 سنوات)

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

- مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية (3 سنوات)

- معهد تدريب المقطم

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

- مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية (3 سنوات)

شروط قبول الدفعة الجديدة بمدارس الكهرباء

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغبين للقبول بالدفعة الجديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، للعام الدراسي المقبل، بمدارس الكهرباء كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على الإعدادية العامة الأزهرية (إنجليزي) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) 2025- 2024 (للذكور فقط).

- ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2025 على 18 سنة.

- يتم التقديم إلكترونيًّا على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg خلال الفترة المحددة، ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد، على أن يتم إرفاق صورة (PDF).

المستندات المطلوبة للالتحاق بمدارس الكهرباء

طالبت الشركة القابضة لكهرباء مصر من الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس الكهرباء بتقديم

المستندات التالية:

- صورة شهادة الإعدادية.

- صورة شهادة الميلاد.

- الحد الأدنى للقبول 230 درجة لنظام السنوات الخمس، و190 درجة لنظام السنوات الثلاث.

- يتم الكشف الطبي وعقد اختبار قدرات وإجراء مقابلة شخصية للطلبة المؤهلين للقبول.

- سيتم الإعلان عن مواعيد إجراء الكشف الطبي والمقابلات الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني.

- سيتم إرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، كما سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الالتحاق بصفة رسمية.