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أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025.. تعرف على التفاصيل

05:30 ص السبت 02 أغسطس 2025

الكتب الخارجية

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كتب- أحمد الجندي:

ازداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي، وسط توقعات بارتفاع النفقات الدراسية.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025-2026

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أحدث قائمة بأسعار الكتب الخارجية الخاصة بالصف الثاني الابتدائي، والتي شهدت تفاوتًا في الأسعار بحسب دور النشر والمحتوى وهي:

كتاب المعاصر في الرياضيات (Math): سجل سعره نحو 240 جنيهًا.

كتاب المعاصر ديسكفر: بلغ سعره 199 جنيهًا.

كتاب الأضواء في مادة الرياضيات: جاء بسعر 145 جنيهًا.

سلسلة التأسيس السليم في اللغة العربية: وصل سعر الكتاب إلى 155 جنيهًا.

التأسيس السليم لمادة الرياضيات: حُدد سعره بـ150 جنيهًا.

كتاب التأسيس السليم في مادة الـMath: ارتفع إلى 200 جنيهًا.

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