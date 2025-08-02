أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025.. تعرف على التفاصيل
كتب- أحمد الجندي:
ازداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي، وسط توقعات بارتفاع النفقات الدراسية.
أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025-2026
وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أحدث قائمة بأسعار الكتب الخارجية الخاصة بالصف الثاني الابتدائي، والتي شهدت تفاوتًا في الأسعار بحسب دور النشر والمحتوى وهي:
كتاب المعاصر في الرياضيات (Math): سجل سعره نحو 240 جنيهًا.
كتاب المعاصر ديسكفر: بلغ سعره 199 جنيهًا.
كتاب الأضواء في مادة الرياضيات: جاء بسعر 145 جنيهًا.
سلسلة التأسيس السليم في اللغة العربية: وصل سعر الكتاب إلى 155 جنيهًا.
التأسيس السليم لمادة الرياضيات: حُدد سعره بـ150 جنيهًا.
كتاب التأسيس السليم في مادة الـMath: ارتفع إلى 200 جنيهًا.
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