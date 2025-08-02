كتب- أحمد الجندي:

تصدرت أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الابتدائي محركات البحث، وسط اهتمام متزايد من أولياء الأمور الراغبين في تجهيز أبنائهم بالوسائل التعليمية اللازمة.

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أحدث قائمة بأسعار الكتب الخارجية الخاصة بالصف الأول الابتدائي، والتي شهدت تفاوتًا في الأسعار بحسب دور النشر والمحتوى وهي:

سلسلة سلاح التلميذ:

اللغة العربية: 137 جنيهًا.

الرياضيات: 122 جنيهًا.

الدراسات الاجتماعية: 145 جنيهًا.

التربية الدينية: 102 جنيهًا.

اكتشف متعدد التخصصات: 92 جنيهًا.

سلسلة الأضواء:

الرياضيات: 110 جنيهًا.

اللغة العربية: 130 جنيهًا.

جيم (لغة إنجليزية): 125 جنيهًا.

سلسلة المعاصر:

كونكت اللغة الانجليزية : 132 جنيهًا.

كونكت بلس اللغة الانجليزية المستوى الرفيع: 177 جنيهًا.

سلسلة الباهر:

كونكت اللغة الانجليزية: 120 جنيهًا.

كونكت بلس اللغة الإنجليزية المستوي الرفيع : 140 جنيهًا.

بيت باي بيت اللغة الإنجليزية : 95 جنيهًا.

الأستاذ لغة عربية: 140 جنيهًا.

الأستاذ رياضيات: 125 جنيهًا.

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