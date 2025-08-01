كتب- أحمد الجندي:

يتزايد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب عن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2026، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الرسمية للعام المقبل، والتي حددت مواعيد بدء الدراسة، وأوقات الامتحانات، وكذلك الإجازات المعتمدة للمدارس.

وخلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن انطلاقة الفصل الدراسي الأول ستكون يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن تستمر الدراسة حتى يوم الخميس 22 يناير 2026. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استقبال طلبات التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2025 حتى يوم 10 أغسطس الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 يتم حصريًا من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي الذي خصصته الوزارة ،حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بإدخال البيانات ورفع الطلب عبر المنصة، بما يضمن سرعة الإجراءات ودقتها في مراجعة أوراق الإجابة.