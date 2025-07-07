القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال توريد 5 ماكينات لطباعة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة، بنظام البوكليت بديوان عام المديرية "المطبعة السرية"، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وكشف مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي تكلفة الماكينات 6 ملايين و690 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه في ظل تطوير آليات العمل تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير آليات العمل في المطبعة السرية، لضمان سلامة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه تقع هذه المطبعة ضمن الإدارة العامة للامتحانات، وتعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة الامتحانات، حيث يتم فيها وضع الأسئلة وطباعتها وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب، مشيرا إلى أنه تهدف المطبعة السرية إلى الحفاظ على سرية أسئلة الإمتحانات ومنع تسريبها قبل موعد الإمتحان، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك بحضور محمد عسكر رئيس لجنة المطبعة، وعصام الدين إبراهيم المشرف العام، وعمرو حمدي مدير إدارة المشتريات بالمديرية، وناصر بنداري أمين عهدة المطبعة.