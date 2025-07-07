مواصفات امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والمقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو الجاري.

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، يتضمن الامتحان 35 سؤالًا، منها 33 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، وسؤالان مقاليان فقط.

وأوضحت الوزارة أن كل سؤال من أسئلة الاختيار من متعدد يحمل درجة واحدة، بينما توجد 23 سؤالًا من بينها تُمنح درجتين لكل منها، مما يُبرز التفاوت في الوزن النسبي للأسئلة. أما الأسئلة المقالية، فتم تخصيص درجتين لكل سؤال بإجمالي 4 درجات.

وبحسب توزيع الدرجات، تصل الدرجة النهائية لمادة الإحصاء في الشعبة الأدبية إلى 60 درجة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات التفصيلية للطلاب بشأن شكل الامتحان وتوزيع درجاته، بما يعزز من فرصهم في الاستعداد الجيد والتحصيل الأمثل.

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