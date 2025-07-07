مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يتكون من 20 سؤالًا، منهم 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و2 سؤال مقالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان سيراعي توزيع المستويات المعرفية حيث سيتم تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا.

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