ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية 2025 الجديدة ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية للطلاب يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة الرياضيات التطبيقية 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

الجدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025، حيث يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتكون من 20 سؤالًا، منهم 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و سؤالان مقاليان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الامتحان سيراعي توزيع المستويات المعرفية حيث سيتم تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و 30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا.

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