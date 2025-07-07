ليلة الامتحان بلا توتر.. مراجعات مجانية تجذب طلاب الثانوية في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت إدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، مراجعة ليلة الامتحان المجانية، لطلاب الثانوية العامة في مادتي الأحياء والإحصاء.

أقيمت المراجعة بقاعة الاجتماعات بديوان عام إدارة مركز دمنهور التعليمية، بجوار مدرسة دمنهور الثانوية العسكرية، بحضور 100 طالب وطالبة، جرى تقسيمهم إلى مجموعات بما يضمن توفير بيئة تعليمية منظمة ومناسبة.

قدم المراجعات أحمد إبراهيم، معلم الأحياء ومحمد بكر معلم الرياضيات والإحصاء بالإدارة، من خلال عرض مبسط للمنهج وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات المتوقعة.

يشرف على المراجعات إبراهيم الفقي، مدير إدارة مركز دمنهور التعليمية، ، و صفاء حلمي، مديرة التعليم الثانوي، ومحمد بكر، مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل الثانوية بنين.

وقال الفقي إن المراجعات مستمرة خلال الأيام القادمة لخدمة طلاب الثانوية العامة، في إطار من الدعم المجتمعي والتربوي الهادف إلى رفع المستوى التحصيلي وتخفيف التوتر قبيل الامتحانات.