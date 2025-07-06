كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانَ مادة الرياضيات البحتة وسط أجواء هادئة وارتياح عام، حيث أكد عدد من معلمي المادة أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتنوعت بين المباشر وبين ما يتطلب تركيزًا لفهم التراكيب الدقيقة؛ ما أسهم في التمييز بين الطلاب المجتهدين وغيرهم، دون إثارة شكاوى جماعية أو جدل واسع داخل اللجان.

وقال ياسر مزيد، معلم أول مادة الرياضيات، إن امتحان مادة الرياضيات البحتة الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أية شكاوى من الطلاب حول صعوبة الأسئلة.

وأوضح مزيد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن العديد من الطلاب خرجوا من اللجان وهم في حالة رضا عن الامتحان، واصفًا أجواء اليوم بـ"الهادئة"، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الأسئلة جاء مطابقًا لما ورد في النماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم على منصاتها الرسمية قبل الامتحان.

وقال أحمد فتحي، مدرس رياضيات، إن امتحان الرياضيات البحتة الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم جاء في مستوى جيد، موضحًا أنه يتطلب من الطالب أن يكون معتادًا على الحل بيده ومتمرسًا على نوعية الأسئلة؛ حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا في الحل.

وأضاف فتحي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الامتحان بشكل عام كان جيدًا ومنطقيًّا، إلا أن هناك ثلاثة أسئلة فقط اتسمت ببعض الغموض؛ لكنها لا تؤثر على التقييم العام للاختبار.

وقال محمد محمود، معلم مادة الرياضيات، إن امتحان اليوم في مادة الرياضيات البحتة جاء مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى عدم وجود شكاوى من جانب الطلاب بشأن مستوى الأسئلة أو صعوبتها.

وأوضح محمود، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الامتحان في مجمله كان جيدًا ومتوازنًا؛ لكنه تضمن بعض الأسئلة التي تتطلب تركيزًا أعلى، والتي تهدف إلى التفرقة بين الطالب المجتهد والطالب العادي؛ مما يعكس عدالة التقييم في الامتحان.

اقرأ أيضاً:

20 صورة من حفل تخرج دفعة2025 بمدارس النيل المصرية الدولية

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

بدائل الثانوية العامة 2025.. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية -تفاصيل