إعلان

محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بمجموع 242 درجة

04:09 م الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (3)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (2)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (5)
  • عرض 5 صورة
    محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2025 للحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 242 درجة للثانوي العام منتظم، 140 درجة للثانوي الخاص، 230 درجة للثانوي العام خدمات، 140 للثانوي العام منازل.

كما اعتمد محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بمختلف أنواعه ( الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي - مزدوج ) للعام الدراسي 2025/2026 حيث تم اعتماد التنسيق للقبول بأقسامه المختلفة، وجاءت درجات القبول حسب كل إدارة تعليمية طبقا للجداول المرفقة .

وأعرب محافظ الدقهلية، عن خالص التهاني القلبية للطلاب ولأولياء أمورهم داعياً الله عز وجل أن يوفقهم ويسدد خطاهم في مستقبلهم، مشيرا إلى أن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفقا لمناهج حديثة، تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

من جانبه أعلن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 113 الف و 965 طالبا وطالبة وأن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية 1143 فصل، وأن العدد المقترح للقبول بالصف الأول الثانوي 55886، والكثافة من 36-42 طالب وأن درجات القبول بالصف الأول الثانوي بمراحله العام والخدمات والخاص والمنازل جاءت مراعية لمصالح الطلاب وحرصا على العملية التعليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الدقهلية تنسيق القبول بالثانوي العام اللواء طارق مرزوق الصف الأول الثانوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية