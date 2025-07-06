كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة "النظام الجديد") بإجمالي 112491 طالبًا وطالبة)، اليوم الأحد، الامتحانَ في مادة الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات، وأدى طلاب "النظام القديم" الامتحانَ في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم (بإجمالي19265 طالبًا وطالبة)، والامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات (بإجمالي3887 طالبًا وطالبة، والامتحانَ في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي4600 طالب وطالبة، وذلك أمام 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا وطالبة، امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، وذلك أمام(16) لجنة، وأدى(295) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين (النظامَين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) أمام26 لجنة.

وتواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية؛ لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 /2025، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم، وكذلك تأكيد ضرورة متابعة منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان؛ للحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ووجه خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، مديري المديريات التعليمية بالتنبيه على تنظيم الآليات الخاصة بامتحانات يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو 2025، في مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء)، نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، مع ضرورة الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة؛ لضمان حُسن التنظيم، وتجنبًا لحدوث أي أخطاء في التوزيع قد يسبّب عجزًا في عدد الأوراق.

وشدد خالد عبد الحكم على ضرورة التأكد من أن المفاهيم الخاصة بمادة الأحياء عبارة عن خمس ورقات باللغة العربية ومترجمة، في حين تحتوي كراسة الأسئلة الخاصة بمادة الإحصاء على أربع ورقات للمفاهيم، أما مفاهيم مادة الرياضيات فتأتي ضمن كتيب المفاهيم الموجود باللجنة.

وشهدت لجان الامتحانات اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية؛ نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية؛ لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الخميس 10/ 7/ 2025 (النظام الجديد) امتحان الدور الأول في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان مادة الرياضيات (التطبيقية) لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب (النظام القديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامان الجديد والقديم) يوم الثلاثاء 8/ 7/ 2025 امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).

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