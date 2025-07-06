الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أدى طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة بمحيط اللجان، ضمن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025.

وعبر عدد من الطلاب عن آرائهم عقب الخروج من اللجان، حيث قال بعضهم إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، واحتوى على نقاط “سهلة لكن محتاجة تركيز”، مؤكدين أن الوقت كان مناسبًا، رغم وجود بعض الأسئلة التي تطلبت وقتًا أطول في التفكير.

وأشار الطلاب إلى أن أغلب أسئلة الامتحان جاءت من النماذج الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات، ما ساعدهم على التعامل مع الورقة الامتحانية بثقة أكبر.

وأضاف آخرون أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات التي اعتمدت على الفهم وليس الحفظ، وهو ما يتماشى مع نظام التقييم الجديد، لكنهم أعربوا عن أملهم في مراعاة تلك النقاط في عملية التصحيح.

من جانبها، تابعت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدة انتظام العملية الامتحانية وعدم تلقي أي شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور حتى الآن.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وسط استعدادات مكثفة لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب، وتطبيق كافة الإجراءات المنظمة من قبل وزارة التربية والتعليم.