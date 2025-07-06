التعليم تنفي تسريب امتحان الرياضيات قبل بدء اللجان

كتب- أحمد الجندي:

انتشرت صباح اليوم مزاعم عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" تفيد بتسريب امتحان مادة الرياضيات البحتة قبيل بدء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 المقررة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ما أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب.

و نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكدة أنه لم يتم تسريب امتحان الرياضيات قبل دخوله إلى اللجان، وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وشددت الوزارة على أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تخضع لإجراءات تأمين دقيقة ومشددة، تحول تمامًا دون إمكانية تسريب أي من أوراق الأسئلة قبل الموعد المحدد لبدء الامتحان.

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