

كتب- أحمد الجندي:

تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عملية توزيع أوراق أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة، حيث تم التأكد من وصولها إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحان المقرر في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

توجيهات مشددة لرؤساء اللجان لضبط الانضباط داخل الامتحانات

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم على رؤساء اللجان الامتحانية للثانوية العامة 2025 بضرورة تنفيذ إجراءات تفتيش دقيقة للطلاب قبل دخول اللجان، وذلك لضمان خلوهم من أي أدوات أو وسائل تكنولوجية يمكن استخدامها في الغش، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لسير الامتحانات.

ضمان الهدوء وانتظام الحضور داخل اللجان

كما وجهت الوزارة المسؤولين داخل اللجان بأهمية توفير بيئة هادئة ومناسبة لأداء الطلاب، بما يسهم في تمكينهم من التركيز خلال فترة الامتحان، وأوصت بفتح أبواب اللجان أمام الطلاب بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لضمان دخول منظم ومنضبط قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

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