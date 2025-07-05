20 صورة من حفل تخرج دفعة 2025 بمدارس النيل المصرية الدولية

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- أحمد مسعد"

شهد مركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، احتفالية مميزة خلال حفل تخرج دفعة 2025 من طلاب مدارس النيل المصرية الدولية.

حضر الحفل الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجي، حيث شارك الخريجين وأولياء الأمور فرحتهم بالتخرج.

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