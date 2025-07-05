نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام

كتب- أحمد الجندي:

يترقب طلاب التعليم الفني بجميع أقسامه، إلى جانب أولياء أمورهم، لحظة الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، وسط حالة من القلق والانتظار تسود مختلف المحافظات.

ويشمل هذا الترقب طلاب التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، بكل أشكال التعليم؛ سواء بنظام السنوات الثلاث، أو التعليم المهني، أو نظام السنوات الخمس، والتعليم التكنولوجي التطبيقي، والتعليم المزدوج.

أعمال التصحيح مستمرة داخل الكنترولات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أعمال التصحيح لأوراق امتحانات طلاب الدبلومات الفنية ما زالت جارية في الكنترولات المختصة؛ تمهيدًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عقب الانتهاء الكامل من عمليات المراجعة الدقيقة وتجميع الدرجات ورصدها؛ بهدف ضمان الشفافية والدقة في كل خطوة من خطوات إعلان النتائج.

طريقة الاستعلام المجاني من موقع وزارة التعليم

وأكدت الوزارة أن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ستكون متاحة مجانًا لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك فور اعتمادها من الجهة المختصة بشكل رسمي ونهائي، دون الحاجة إلى أي رسوم أو اشتراكات.

الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

بمجرد اعتماد النتائج وإتاحتها إلكترونيًّا، يمكن للطلاب الدخول مباشرةً إلى الموقع الرسمي التالي لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس: هنا

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