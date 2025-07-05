لطلاب الإعدادية.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2025

كتب- محمد صلاح:

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2025 والأوراق المطلوبة لمَن يرغب في الالتحاق بها من طلاب الشهادة الإعدادية كبديل عن الثانوية العامة، وتكون مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات.

وينشر "مصراوي" الشروط والأوراق المطلوبة، في ما يلي:

أولًا: شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

1 - أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2 - أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام)، دور أول 2025، بمجموع لا يقل عن (260) درجة أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

3 - ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الإنجليزية + العلوم، عن نسبة 95%.

4 - التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة والأزهرية بنين فقط، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5 - ألا تزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 على 18 سنة.

6 - الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح، في حالة التساوى لمجموع الاختبارات، وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.

7 - أن يسجل الطالب على الموقع الإلكتروني الذي يتم نشره .

8 - أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9 - أن يكون لائقًا طبيًّا (اجتياز الكشف الطبي).

ثانيًا: الأوراق وإجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية

1 - يتم سداد رسوم التقدم والاختبارات .

2 - يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب؛ يشمل (اللغة العربية- اللغة الإنجليزية- الرياضيات- اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ويخطر بها الطلاب إلكترونيًّا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فوري إلكترونيًّا دون تدخل بشري، ويقوم بالتوقيع على ذلك.

3 - يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الإجمالي للاختبار، ويتم اختيار (120) طالبًا الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفي حالة تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقًا لأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية، وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقًا للأعلى مجموعًا في درجات مواد (الرياضيات- العلوم- اللغة الإنجليزية).

4 - في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات؛ يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرةً بدلًا منه.

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