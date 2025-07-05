ننشر شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

كتب- عمرو صالح:

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في بيان لها عن شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية 2025 والأوراق المطلوبة لمن يرغب فى الالتحاق بها من طلاب الشهادة الاعدادية كبديل عن الثانوية العامة موضحا أن مدة الدراسة بمدرسة الضبعة 5 سنوات.

ويستعرض "مصراوي" فيما يلي الشروط والأوراق المطلوبة وفقا لما أعلنته الهيئة والتي جاءت كالتالي:-



أولا شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية:

1- ان يكون الطالب مصري الجنسية.



2- ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2028 بمجموع لا يقل عن (260) درجة ) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.



3- ألا يقل متوسط مجموع مواد الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة %95.



4- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة الازهرية بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية..



5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 عن 18 سنة.



6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.



7- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكتروني.



8- ان يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .



9- أن يكون لائقًا طبيًا ( اجتياز الكشف الطبي).



ثانيا الأوراق إجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية:

1 - يتم سداد رسوم التقديم والاختبارات .



2 - يتم عقد اختبار الكتروني للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء (IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب الكترونيا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشرى، ويقوم بالتوقيع على ذلك.



3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الإجمالي للاختبار، ويتم اختيار عدد (120) طالب الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية، وفى حالة تساوى الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفى حالة التساوى يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع فى درجات مواد ( الرياضيات - العلوم - اللغة الانجليزية).



4- في حالة تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

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