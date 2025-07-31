طبيعة اختبارات القبول للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طبيعة اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تبدأ من يوم الأحد الموافق 3 أغسطس، وحتى الخميس 7 أغسطس 2025، في مختلف محافظات الجمهورية.

اختبار القدرات شرط أساسي للالتحاق

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الطلاب المتقدمين ملزمون باجتياز اختبار الاستعداد والقدرات، الذي يُعقد داخل مراكز التطوير التكنولوجي التابعة لكل محافظة، مشددة على أن النجاح في هذا الاختبار يعد شرطًا أساسيًا للقبول.

طبيعة الاختبار وتفاصيله

وفقًا لما أعلنته الوزارة، فإن اختبار القدرات يتكون من نحو 60 سؤالًا متنوعًا، صُممت بعناية لقياس مهارات الطالب واستعداده للدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويتطلب حل هذه الأسئلة خلال مدة زمنية قدرها 60 دقيقة، دون تجاوز.

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