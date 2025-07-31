بدء اختبارات القبول لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 3 أغسطس المقبل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواعيد الرسمية لاختبارات القبول الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل 2025/2026.

ووفقًا لما أعلنته وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة، تقرر تنظيم اختبارات القبول للطلاب المتقدمين خلال الفترة من الأحد 3 أغسطس وحتى الخميس 7 أغسطس 2025، وذلك في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 نظام (5 سنوات - 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وجدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.