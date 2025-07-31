رسميًا.. اعتماد جداول الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 نظام (5 سنوات، و3 سنوات) بنوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية.

كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025.

ويمكن الاطلاع على جداول الامتحانات، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي:

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