البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت جامعة دمنهور الأهلية، فتح باب التسجيل الإلكتروني لإبداء الرغبة المبدئية للالتحاق ببرامجها الأكاديمية للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

وحددت الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، موزعة على كليات: الصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلية الأعمال، وكلية علوم النانو تكنولوجي، بتخصصات مختلفة تلبي احتياجات سوق العمل.

وجاءت المصروفات الدراسية السنوية للبرامج كالتالي:

الصيدلة (فارم دي – صيدلة إكلينيكية): 90,000 جنيه، التمريض: 50,000 جنيه، الطب البيطري: 65,000 جنيه، الذكاء الاصطناعي والروبوتات: 55,000 جنيه، الأمن السيبراني والأدلة الجنائية الرقمية: 55,000 جنيه، المحاسبة والتمويل: 30,000 جنيه، نظم معلومات الأعمال: 30,000 جنيه، التحاليل البيولوجية والكيميائية التطبيقية: 45,000 جنيه، الحوسبة وصناعة البرمجيات الذكية: 45,000 جنيه.

كما أوضحت إدارة الجامعة أن المصروفات لا تشمل الرسوم الإدارية الإضافية التي تبلغ 10,000 جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تأمين معامل لبعض البرامج التي تتطلب تجهيزات خاصة.

يذكر أن جامعة دمنهور الأهلية أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 244 لسنة 2025، وتقع في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتضم 8 كليات، وتُعد من الجامعات الأهلية التي تقدم تعليمًا بمعايير دولية مع مصروفات تنافسية.

وتهدف الجامعة إلى إتاحة تعليم جامعي متطور قائم على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ودعت إدارة الجامعة الطلاب الراغبين في الالتحاق إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي: هنا