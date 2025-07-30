"التعليم" تنفي تغيير إجابات طلاب الثانوية: التصحيح يتم دون تدخل بشري

كتب- أحمد الجندي:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد طلاب الثانوية العامة قيامه بنشر صور من ورقة "البابل شيت" مدعيًا أنه تم تغيير إجاباته بعد تسليمها، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتم فحصها والتحقيق فيها بشكل دقيق.

إجراءات صارمة تضمن نزاهة التصحيح

وشددت الوزارة على أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يخضع لإجراءات دقيقة ومؤمنة تبدأ بوضع أوراق الإجابة في صناديق مغلقة فور خروجها من اللجان الامتحانية، ويتم تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة المختصة، قبل أن تُنقل إلى مقرات التصحيح الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن عملية التصحيح الإلكترونية تتم دون أي تدخل بشري، وتعتمد على مطابقة اختيارات الطالب بنموذج الإجابة الرسمي المعتمد لكل مادة، وهو ما يضمن أعلى درجات العدالة والشفافية لجميع الطلاب دون تمييز.

وأكدت الوزارة أنها قامت بفحص الشكوى المتداولة بشكل دقيق، وتبين بعد المراجعة والتحقيق أنها عارية تمامًا عن الصحة، وأن الإجراءات المتبعة لا تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو التغيير في الإجابات.

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