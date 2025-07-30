35 ألف طالب يتظلمون من نتيجة الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالفعل بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025، بلغ حتى الآن نحو 35 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتظلمات من قِبل الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن باب تقديم التظلمات سيظل متاحًا حتى نهاية يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، مؤكدًا استمرار استقبال الطلبات إلكترونيًّا دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس أو المديريات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها الكامل على تحقيق العدالة الكاملة لكل الطلاب المتظلمين، مؤكدةً أنه يتم فحص أوراق الإجابة بدقة من خلال لجان متخصصة.

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