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وكيل تعليم المنوفية يكرم الطالب مهند أسامة لفوزه بمسابقة التوعية ضد المخاطر الرقمية

01:08 م الأربعاء 30 يوليه 2025
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  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم المنوفية يكرم الطالب مهند أسامة
  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم المنوفية يكرم الطالب مهند أسامة
  • عرض 4 صورة
    وكيل تعليم المنوفية يكرم الطالب مهند أسامة
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المنوفية- أحمد الباهي:


كرّم الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، الطالب مهند أسامة في مكتبه بديوان المديرية، بحضور ثريا منصور، مدير عام التعليم العام.

جاء التكريم بمناسبة فوز مهند بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التوعية ضد المخاطر الرقمية للمرحلة الثانوية، وحصوله على جائزة مالية قدرها 3000 جنيه.


وخلال التكريم، أعرب "صلاح" عن فخره بالطالب مهند، مُشيدًا بتميزه وجهود المدرسة في دعم وتهيئة الطلاب للمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تعزز الوعي الرقمي و تحمي الطلاب من مخاطر الفضاء الإلكتروني.


كما تقرر تكريم كل من: إيمان الكردي، معلمة الحاسب الآلي بالمدرسة المتميزة لبنى صلاح، الموجه الأول للحاسب الآلي بإدارة شبين الكوم، وفاء فاروق، الموجه العام لمادة الحاسب الآلي بمحافظة المنوفية.


وأكد وكيل الوزارة أهمية الاستمرار في دعم ورعاية الطلاب الموهوبين، والعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لديهم بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الآمن.




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المنوفية الدكتور محمد صلاح مهند أسامة
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