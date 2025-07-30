كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن ضوابط قبول تلاميذ مرحلة رياض الأطفال الحاصلين على المستوى الأول أو الثاني في التعليم الأجنبي، والراغبين في الانضمام إلى نظام امتحانات "أبناؤنا في الخارج".

استعدادات لقبول أطفال المصريين بالخارج

أوضحت الوزارة أن هناك عددًا من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال حاصلين على شهادات تعليم أجنبي، سواء في المستوى الأول أو الثاني، ويسعون للالتحاق بالتعليم المصري عبر هذا النظام، في سياق الترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، والذين يرغب أولياء أمورهم في إلحاقهم بنظام امتحانات "أبناؤنا في الخارج".

أشارت وزارة التعليم إلى أن القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2013 لا يتضمن نصًا واضحًا يُبيّن ما إذا كانت مرحلة رياض الأطفال بنظام التعليم الأجنبي معادِلة لمرحلة رياض الأطفال "لغات" المعمول بها داخل مصر، كما أن هناك غموضًا في مدى صحة بعض الشهادات الصادرة من مؤسسات تعليمية بدول أجنبية.

توجيهات بإجراء امتحانات تحديد مستوى

وبناءً على ما سبق، طالبت الوزارة المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر إصدار تعليمات واضحة لتوجيه إدارات رياض الأطفال وشؤون الطلاب في المديريات والإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم امتحانات لتحديد المستوى للتلاميذ الحاصلين على شهادات رياض أطفال (المستوى الأول أو الثاني) من مؤسسات تعليم أجنبي.

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