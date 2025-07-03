توزيع درجات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل توزيع الدرجات الخاصة بامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، والذي عُقد صباح اليوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد أسئلة الامتحان يبلغ 46 سؤالًا، تنوعت بين أسئلة اختيار من متعدد (بابل شيت) وأسئلة مقالية قصيرة، حيث استحوذت أسئلة الاختيار من متعدد على النصيب الأكبر من درجات الامتحان.

درجات الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد

أشارت الوزارة إلى أن الأسئلة المقالية خُصص لها 4 درجات فقط من إجمالي درجات المادة، بينما تم توزيع 56 درجة على أسئلة البابل شيت، ليصبح المجموع النهائي للامتحان 60 درجة كاملة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التوزيع يعكس طبيعة النظام الجديد الذي يهدف إلى قياس الفهم والاستيعاب، مع مراعاة الوقت المخصص للإجابة ومراجعة ورقة الامتحان.

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