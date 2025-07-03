كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية تهدف إلى تنظيم عملية تحويلات طلاب مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2026/2025، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ولتخفيف العبء على الطلاب وضمان سير الإجراءات بشفافية وفعالية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تشكيل لجان مركزية في ديوان عام المديرية، الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة للتعليم الثانوي، لفحص طلبات التحويل الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، واتخاذ القرار المناسب بشأن قبول أو رفض هذه التحويلات.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بالتالي:

1- تشكيل لجنة بكل مديرية تحت إشراف مدير عام التعليم العام للإشراف على ملفات التحويل للصفين الثاني والثالث الثانوي، والتأكد من استيفاء المبررات المطلوبة.

2- إعداد كشوف ورقية وإلكترونية معتمدة لكل صف على حدة، تتضمن أسباب التحويلات، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية عبر مندوب رسمي.

3- تجهيز كشوف خاصة بالتحويلات من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015 والكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016.

4- الرجوع إلى المديريات المختصة بخصوص تحويلات المدارس التي تطبق مناهج دولية أو ذات طبيعة خاصة.

5- حظر قبول تحويلات إلى الإدارات التعليمية المحظورة وفقًا لتعليمات النقل لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2024.

6- استلام طلبات التحويل فقط من خلال مندوبي المديريات التعليمية، وعدم بدء الإجراءات بناءً على طلبات أولياء الأمور إلا بعد صدور قرارات اللجان المركزية.

7- بدء عمل اللجان المركزية لفحص طلبات التحويل اعتبارًا من 20 يوليو 2025 وحتى 31 أغسطس 2025.

8- ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات واللوائح الوزارية المنظمة للتحويلات من قبل الإدارات التعليمية والمدارس.

كما أكدت الوزارة أن الجهات المختصة هي المديرية التعليمية التي يقيد بها الطالب وحدها، المنوطة بتسجيل بيانات البت في طلبات التحويل.

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