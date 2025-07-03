كتب- أحمد الجندي:

أشاد حامد رمضان، كبير معلمي مادة الجغرافيا، بمستوى امتحان الجغرافيا الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية صباح اليوم، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، مؤكدًا أن الأسئلة جاءت من داخل المنهج الدراسي بالكامل، ولم تتضمن أي جزئيات خارجية.

وأوضح "رمضان" في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن أغلب الأسئلة كانت مباشرة وواضحة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط، مشيرًا إلى أن معظمها مطابق للنماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم للطلاب قبل انطلاق الامتحانات، مع وجود أربع نقاط فقط تطلبت تفكيرًا أعمق، وهو أمر طبيعي لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

التزام بالتوزيع المبكر لأوراق الإجابة

في سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزام لجان امتحانات الثانوية العامة بتنفيذ تعليمات الوزير محمد عبد اللطيف، بتوزيع أوراق البابل شيت وكراسات الإجابة على الطلاب قبل موعد بدء الامتحان.

وتم تسليم أوراق الإجابة في تمام الساعة 8:50 دقيقة صباحًا، أي قبل 10 دقائق من توزيع ورقة الأسئلة المقررة في التاسعة صباحًا، لإتاحة وقت كافٍ للطلاب لتدوين بياناتهم الشخصية والتأكد من صحتها، بما يضمن انتظام سير الامتحانات دون تأخير أو ارتباك.

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