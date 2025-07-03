كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية، أجواء امتحانات الثانوية العامة التي عُقدت اليوم الخميس، والتي شهدت أداء طلاب الشعبة العلمية لامتحان مادة الكيمياء، وطلاب الشعبة الأدبية لامتحان الجغرافيا، ضمن امتحانات العام الدراسي 2024/2025 بنظاميها القديم والجديد.

الكيمياء تصدم طلاب العلمي

أكدت "الحزاوي"، أن طلاب الشعبة العلمية وأولياء أمورهم أعربوا عن استيائهم من صعوبة امتحان الكيمياء، الذي وصفوه بأنه "محبط" و"يفوق قدرات الطالب المتوسط"، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى تمثلت في ضيق الوقت مقارنة بعدد الأسئلة، واحتواء الامتحان على جزئيات معقدة تطلبت تفكيرًا طويلًا.

الجغرافيا تبعث الطمأنينة للأدبي

على النقيض، أوضحت "الحزاوي"، أن امتحان الجغرافيا جاء في مستوى الطالب المتوسط، وساهم في تهدئة الأجواء داخل لجان الشعبة الأدبية، حيث تميز الامتحان بالوضوح وخلوه من الأسئلة المعقدة، كما أن الوقت المخصص كان كافيًا للإجابة والمراجعة، ما أدى إلى حالة من الارتياح العام بين الطلاب وأولياء الأمور.

دعوة لدعم الطلاب نفسيًا

في رسالتها لأولياء الأمور، شددت "الحزاوي"، على ضرورة عدم اختزال مستقبل الأبناء في نتيجة الثانوية العامة فقط، مؤكدة أن هذه المرحلة هي مجرد بداية لمشوار طويل يتطلب دعمًا نفسيًا ومعنويًا مستمرًا، داعية الأسر إلى الوقوف بجانب أبنائهم وتقديم التحفيز اللازم لتجاوز ضغوط الامتحانات.

اقرأ أيضاً:

عبداللطيف أمام البرلمان: لا صلاحيات مطلقة لوزير التعليم في القانون الجديد

شروط التحويل بين المدارس 2026..تعرف على جميع التفاصيل

قرار عاجل من "التعليم" بشأن مصروفات المدارس الرسمية