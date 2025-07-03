بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الفرحة والبهجة بين طلاب الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، بسبب ما وصفوه بـ سهولة امتحان الكيمياء للشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات، وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.



وأكد طلاب الثانوية العامة على سهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، في ظل فرحة عامرة بينهم وحرص على التقاط الصور التذكارية والإشارة بعلامة النصر بأيديهم.



ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالب وطالبة، موزعين على 18 لجنة أساسية.





